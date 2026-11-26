Una sala gremita da studenti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni del territorio ha fatto da cornice, questa mattina, al convegno dal titolo “L’imprenditoria femminile come contrasto alla violenza economica”, tenutosi presso il Centro Polifunzionale della Cultura di Davoli.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha acceso i riflettori sull’indipendenza lavorativa come strumento fondamentale di libertà e autodeterminazione.

Ad aprire l’incontro, moderato dalla giornalista Eugenia Ferragina, sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo, e del primo cittadino di Soverato, Daniele Vacca, che hanno ribadito la necessità di fare rete tra i comuni del comprensorio per sostenere la parità di genere.

Nel vivo dei lavori è entrata l’assessora alle Politiche Sociali di Davoli, Giuseppina Zangari, che ha presentato ufficialmente un nuovo avviso pubblico comunale: un fondo da 4.000 euro destinato a sostenere le donne che intendono avviare un progetto imprenditoriale sul territorio davolese. “L’indipendenza economica è il primo vero passo verso la libertà” – ha dichiarato l’assessora Zangari – “Con questo contributo concreto vogliamo dare alle donne del nostro territorio uno strumento reale per trasformare le proprie idee in impresa e costruire il proprio futuro senza dipendere da nessuno”.

Sul fronte degli incentivi sovracomunali e regionali sono intervenuti Pietro

Manna, direttore di Arpal Calabria, e Alfredo Longo, funzionario del Dipartimento Lavoro e Imprese della Regione Calabria, illustrando i bandi attualmente aperti per il sostegno all’autoimpiego. A seguire, Antonio Guido e Carolina Scicchitano del Centro per l’Impiego hanno approfondito le opportunità e i finanziamenti specifici dedicati alle regioni del Mezzogiorno.

Il legame tra lavoro e tutela dei diritti è stato al centro degli interventi: L’avvocato Valentina De Pasquale, in rappresentanza della Fidapa sezione di Soverato e referente per la violenza di genere, ha offerto una toccante riflessione sugli aspetti legali e sociali del fenomeno.

A portare la voce del mondo datoriale è stata l’avvocato Marzia Tassone, presidente di Confimprenditori Soverato, che ha ribadito il legame indissolubile tra lavoro e libertà personale. “La violenza economica è spesso la più subdola e silenziosa, quella che impedisce a molte donne di denunciare e ricominciare” – ha affermato l’avvocato Tassone – “Promuovere l’imprenditoria femminile significa fornire alle donne non solo un’occupazione, ma una vera e propria arma di autodeterminazione e prevenzione contro la violenza di genere”.

Spazio poi alle storie di successo del comprensorio, con le testimonianze dirette di due imprenditrici che hanno raggiunto importanti traguardi professionali: Anna Pittelli per L’Arte del Grano e Antonella Sibio per il ristorante Different.

A concludere gli interventi tecnici l’avv Luigia Barone, gender violence expert, che ha concentrato l’ attenzione sui percorsi da applicare al fine di garantire e promuovere l’autonomia delle donne.

La mattinata si è conclusa con un momento di forte impatto emotivo grazie alla proiezione del cortometraggio “Spezzare le catene: monologo sull’indipendenza e la prevenzione della violenza”, diretto dal regista Giovanni Ciaciara, che ha raccolto i lunghi applausi della platea e dei giovani studenti presenti.