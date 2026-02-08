Successo di pubblico per il Progetto Giovani APS a Santa Caterina dello Ionio

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì scorso, presso la sala consiliare del Comune di Santa Caterina dello Ionio, l’evento di presentazione del catalogo dell’offerta formativa dei corsi promossi dall’Associazione Progetto Giovani APS. L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Severino, dell’Amministrazione comunale, dei responsabili dell’associazione Carmelo Cortellaro, Patrizia Matarazzo e Giovanni Matarazzo, oltre a numerose associazioni e cittadini.

​Sinergia e Valorizzazione del Territorio

​Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha ringraziato il direttore Cortellaro per la collaborazione che ha permesso di restituire alla comunità la scuola di Viale Piave, concessa dal Comune per le attività formative. Tale iniziativa rientra in un percorso di investimenti mirati alla valorizzazione del territorio e alla promozione di attività sociali e culturali.

​La riapertura della scuola, precedentemente chiusa per carenza di studenti, rappresenta la trasformazione di una criticità in una nuova opportunità per il territorio. Il direttore Cortellaro ha sottolineato l’impegno corale dell’Amministrazione e dei collaboratori per raggiungere questo traguardo.

​Prospettive Future e Formazione

​Il capogruppo consiliare Raffaele Dolce ha evidenziato come il comune stia investendo strategicamente nella rivitalizzazione del Centro Storico, preannunciando un importante evento nazionale a giugno con partner come ANIMI e SVIMEZ.

​I responsabili di Progetto Giovani APS, la dott.ssa Patrizia Matarazzo e il dott. Giovanni Matarazzo, hanno illustrato le opportunità dei corsi, focalizzandosi su:

​Formazione superiore e continua.

​Aggiornamento professionale.

​Inserimento lavorativo e sviluppo di nuove competenze.

​Accreditamento Regionale

​È stato ricordato che l’Associazione Progetto Giovani APS ha ottenuto, in data 17 ottobre 2025, l’accreditamento ufficiale dalla Regione Calabria, fondamentale per l’attivazione dei percorsi presentati. L’Amministrazione ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, frutto di una solida collaborazione istituzionale.