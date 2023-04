Successo per il concerto di beneficenza Dolce noti pasquali, al Museo del Rock di Catanzaro tanta musica e sensibilità

È stato un gran successo il concerto di beneficenza “Dolci note pasquali” tenutosi al Museo del Rock di Catanzaro nel pomeriggio di sabato 1 aprile 2023. L’evento è stato organizzato dall’associazione di promozione sociale Consolidal Catanzaro, rappresentata dal suo presidente nazionale, l’avvocato Antonio Nania, nonché dal generale Pasquale Martinello con la consorte, il quale è anche presidente dell’associazione Calabria in Armi, con la collaborazione dell’associazione Acsa & Ste, rappresentata da Roberta Petrillo, in stretta collaborazione con il reparto di Pediatria di Catanzaro, diretto dal dottor Giuseppe Raiola, al quale è stata destinata la raccolta fondi in beneficenza.

Lo scopo dell’iniziativa, infatti, era raccogliere dei fondi da destinare ai sogni dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria di Catanzaro, che proprio l’associazione Acsa & Ste supporta e consente di realizzare, come è stato illustrato sia dalla Petrillo che per mezzo di un video proiettato nel corso della serata. Serata tenutasi nel tempio della musica catanzarese, unico nel suo genere in tutta Italia, come sottolineato anche dal suo direttore, il dottore Piergiorgio Caruso, il quale ha porto i suoi saluti a inizio manifestazione, dicendosi lieto perché per la prima volta al Museo del Rock era stato organizzato un concerto di beneficenza.

Concerto portato avanti con tanta passione dal duo Massimiliano Paone e Andrea Mezzatesta, che hanno allietato i presenti con una serie di cover musicali tratte dal loro ricco repertorio, nonché dal professore e cantautore catanzarese Massi Lepera, attivo sul territorio ormai da anni con i suoi brani e videoclip musicali, il quale ha eseguito dal vivo alcuni tra i suoi successi estrapolati dall’ultimo album Carpe diem, edito lo scorso anno dalla Casa Discografica bolognese San Luca Sound.

Tanta la soddisfazione dei presenti, tra i quali anche una nutrita componente giovanissima, e di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale locale, ovvero la professoressa Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, e il consigliere comunale Vincenzo Capellupo. La musica ha fatto da protagonista per l’intera serata, ma soprattutto la beneficenza e i buoni propositi, perché l’intento principale è stato quello di rendere felici i bambini di Pediatria, soprattutto in vista delle imminenti feste pasquali, come sottolineato dal titolo stesso dell’iniziativa.

A fine serata, inoltre, l’organizzazione ha voluto ringraziare i presenti con un ricchissimo buffet eno-gastronomico, offerto gentilmente da alcuni sponsor che hanno con entusiasmo aderito all’iniziativa benefica: Peperino’s, Pasticceria Saverio De Santis, La Cocco Slot, Dolci Manie di Bruno Rotella, Panificio Cuti e Il Pane di Alli di Sinopoli Roberto. Un’ulteriore dimostrazione di come, sempre, la proficua collaborazione tra menti e talenti porti a risultati soddisfacenti e gratificanti sotto ogni punto di vista.