Successo per la manifestazione Alba a Soverato

Si è svolta martedì 6 agosto la manifestazione Alba A Soverato, ideata e organizzata dalla ASD SOVERATOINCAMMINO Fitwalking, giunta alla sua 7^ edizione e divenuta ormai un appuntamento fisso e molto atteso dell’estate Soveratese.

Alle 5 del mattino si sono ritrovati in Piazza Nettuno circa 350 persone richiamate dal desiderio di vivere l’emozione collettiva di assistere al momento magico dell’alba nella splendida Baia Di Soverato.

Dopo il risveglio muscolare eseguito da Liliana Fontanella, tecnico Fidal e Presidente di SoveratoinCammino, i partecipanti hanno eseguito la loro camminata sul lungomare di Soverato, reso ancora più suggestivo dai colori dell’aurora.

Arrivati sulla spiaggia dell’Ippocampo, ad attenderli un mare limpido e azzurro e soprattutto i musicisti e gli artisti che accompagneranno il sorgere del sole all’orizzonte

Il momento della poesia scritta da Ulderico Nisticò e recitata da Lucio Falvo e Maria Bruna Cuteri ha dato inizio al momento artistico in un’atmosfera di grande suggestione, seguito dalla esecuzione di brani di musica classica e moderna eseguiti da Valeria Piccirillo al Violino accompagnata da Valerio Mazza alla chitarra classica e Barbara Ranieri al piano.

E grande novità di quest’anno, la presenza della soprano Mariagrazia Cucinotta che dopo l’esecuzione canora di alcuni brani di Ennio Morricone e altri classici ha omaggiato i presenti eseguendo, alla presenza del disco solare appena sorto sull’azzurro mare Ionio, il brano “O sole mio” sciogliendo i presenti in un grandissimo applauso finale.

Emozioni in movimento è il motto della manifestazione ed anche quest’anno si sono vissute emozioni forti collegate alla musica, alla poesia al canto ma anche al senso filosofico dell’alba che significa rinascita e speranza che ha portato gli organizzatori del gruppo a richiedere ai presenti, visibilmente emozionati, un momento di riflessione e di preghiera per tutti coloro che soffrono e sono in attesa di una speranza e di una rinascita.

Il pensiero di tutti è andato a Lele Amoruso, che in qualità di amministratore ha sempre creduto in questa manifestazione assieme a tutta l’amministrazione Comunale di Soverato e al Sindaco Daniele Vacca

“La nostra soddisfazione è aver avuto la presenza di persone che provenivano da Serra San Bruno, da Sellia, da Catanzaro, Davoli Isca, Catanzaro Lido , e tantissimi turisti” il commento di Francesco Cuteri il V. Presidente di SoveratoinCammino.

“Siamo tornati apposta quest’anno, affittando casa per una settimana, per non perderci questa meraviglia” il commento di una famiglia di Milano.

Ma la sorpresa più gradita la presenza di un gruppo di escursionisti francesi che in procinto di effettuare il cammino Kalabria Coast to Coast hanno riferito, dopo aver appreso la notizia della manifestazione sulla pagina del KCTC, di aver posticipato la partenza per assistere all’Alba a Soverato.

“Avete una citta bellissima e tanta cultura, iniziamo il nostro cammino con nel cuore la grande emozione che ci avete regalato” il loro commento finale.

La manifestazione come ogni anno ha anche finalità solidali, grazie al fattivo contributo della ODV Amici di Ambra ( l’anno scorso con i proventi è stato donato un defibrillatore pubblico alla città di Soverato) ed infatti il ricavato verrà utilizzato per la realizzazione di progetti di solidarietà secondo quanto verrà indicato dalla rete di associazioni “Soverato nel Cuore” con capofila la Pro Loco di Soverato di Giuseppe Chiaravalloti.

La manifestazione è stata interamente seguita dalle telecamere della televisione regionale La C Tv. Non ci resta quindi che dare Appuntamento al prossimo anno!