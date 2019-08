Successo per la programmazione estiva a Montauro

L’associazione giovanile montaurese “La Radice Sociale” porta a termine gli eventi organizzati per l’estate 2019. La programmazione è iniziata con una degustazione di vari prodotti tipici sul lungomare di Montauro, poi nel borgo la terza edizione del Jazz&Fruit, nella meravigliosa cornice naturale di via Fiume, con musica Jazz e Funky, frutta, dolci e sangria.

La partecipazione al 1º Festival dei mondi medievali organizzato da “I giardini di Hera”, la collaborazione con il Prof. Giuseppe Pisano che ci ha accompagnato per le vie del borgo sul cammino dei templari. La sfilata di moda che quest’anno ha avuto come tematica i colori e i film premiati nella notte degli oscar. Una bellissima edizione dei “Giochi per tutti… i Gusti” che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini e ragazzi. Si conclude con il “Games Day Summer Edition” una versione estiva di un appuntamento divertente che fa “spegnere gli smartphone e accendere il cervello”.

Ringraziamo tutti voi che anche quest’anno ci avete aiutato a portare a termine le varie iniziative. L’associazione è formata da un gruppo di giovani instancabili che ormai da diversi anni lavorano per Montauro, impegnandosi nel sociale.

Ringraziamo il sindaco Roberto Franco e l’amministrazione comunale che nella fase organizzativa sono stati di grande aiuto incentivando e sostenendo il programma presentato. Andremo avanti puntando a fare sempre cose migliori che mettano in risalto la nostra cultura e tradizione storica del nostro meraviglioso borgo.

Montauro esiste, resiste e vive!