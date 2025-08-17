Successo per la Summer School di Soverato, centinaia di spettatori e giovani musicisti da tutta Italia

L’ex ministro Bianchi: “Percorso nazionale di grande valore educativo e sperimentale”

SOVERATO (CZ) – Un bilancio “straordinariamente positivo” quello della tappa calabrese della Summer School “Ascoltare i territori – Pratiche della partecipazione e del cambiamento”, che dal 5 al 9 agosto ha animato la cittadina calabrese di Soverato in Provincia di Catanzaro, con un fitto programma di laboratori, spettacoli e concerti.

“Questa Summer School ha un valore educativo e sperimentale molto forte – spiega il professor Patrizio Bianchi, Responsabile della Cattedra UNESCO di Educazione, Crescita ed Uguaglianza all’Università di Ferrara, di cui è stato Rettore, già Assessore della Regione Emilia Romagna e Ministro dell’Istruzione del Governo Nazionale presieduto da Mario Draghi – Abbiamo radunato 50-60 ragazzi provenienti da tutta Italia e da varie scuole musica che ogni giorno, insieme ai rispettivi referenti, hanno partecipato ad un evento, un momento di discussione, di incontro e di lavoro comune”.

“Ogni momento ha costituito la materia del lavoro di discussione del giorno dopo. Attraverso un processo che non si è sviluppato dietro a dei banchi di scuola, ma facendo delle cose, camminando e lavorando insieme. Si tratta del vecchio concetto di “stoà”, la vecchia scuola aristotelica nella quale non vi erano maestri e docenti ma dove tutti imparavano assieme, facendo le cose. Si tratta di un importante percorso nazionale che farà tappa anche in Friuli, nelle Marche e in Emilia-Romagna”.

Promossa dalla Cattedra Unesco “Educazione, crescita e uguaglianza” dell’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con l’Istituto Universitario Pratesi di Soverato, Assonanza – Associazione delle Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna, l’Associazione Italiana delle Scuole di Musica, la Fondazione Scuola di musica Andreoli di Mirandola e il Comune di Soverato, la cinque giorni ha coinvolto ben 45 giovani musicisti, raccogliendo oltre 200 spettatori per ogni spettacolo, con un picco di partecipazione registrato durante il concerto narrativo “Le guerre di Ulisse”, realizzato sulla spiaggia dell’Ippocampo con la Banda Giovanile “John Lennon” della Scuola di Musica “C&G Andreoli” di Mirandola e diretto dal Maestro Mirco Besutti.

“Siamo orgogliosi di aver portato in Calabria un progetto così significativo – dichiara Mirco Besutti, presidente di Assonanza. – I nostri ragazzi hanno saputo interpretare al meglio il senso di questa esperienza: unire musica, impegno civico e dialogo interculturale. Ringrazio tutti i musicisti, i direttori, i docenti e gli organizzatori per il lavoro straordinario svolto. Il successo riscosso dimostra ancora una volta quanto sia importante investire in progetti culturali partecipati e diffusi sul territorio».

Protagonista musicale del weekend è stata la Banda Giovanile “John Lennon” della Scuola Andreoli di Mirandola, che venerdì 8 agosto ha incantato il pubblico del lungomare Europa con un repertorio di musiche da film. Sabato 9 agosto, il gran finale con “Le guerre di Ulisse” di Patrizio Bianchi, con musiche originali di Marco Somadossi, ha visto la partecipazione di un ensemble interregionale composto dalla Banda “John Lennon” (diretta per l’occasione da Besutti), dal Complesso bandistico San Francesco di Paola (CS), dall’Associazione musicale Umberto Pacicca di Soverato e dalla Corale San Roberto Bellarmino di Davoli Marina.

L’esperienza ha integrato musica, teatro e formazione, affrontando temi come l’immigrazione e la multiculturalità attraverso visite sul territorio (tra cui quella a Badolato), video partecipativi e spettacoli teatrali, con il contributo di docenti come Patrizio Bianchi, Roberto Alessandrini e Valentina Mini.

La Summer School proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe in altre regioni italiane, portando avanti quello che lo stesso Bianchi ha definito il “metodo Soverato”: un modello di scuola inclusiva, aperta e affettuosa, che attraverso le arti favorisce la partecipazione attiva e la crescita collettiva.