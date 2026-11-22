Ammesso che De Gennaro custodisse dei segreti sugli attentati a Falcone e Borsellino, e sulla mafia in generale, e su qualsiasi altra cosa della Prima e Seconda repubblica, essi da ieri sono morti assieme a lui. E mors solvit omnia, la morte pone fine a ogni cosa. Per questo ovvio motivo, non si può indagare su De Gennaro, perché “la responsabilità penale è personale”.

È stato aperto un fascicolo per induzione al suicidio, ma l’eventuale colpevole dev’essere uno vivo alla data del 21 novembre 2026, se no non può essere processato. Ma tanti di quelli che erano attivi nel 1992 sono morti. Altri misteri d’Italia?

Basta, sarebbe ora di indagini storiografiche, che però sono deduttive, per non dire spesso immaginarie. Secondo me, successe questo: lo scrivo, ma come purissima ipotesi.

La mafia siciliana era stata stroncata negli anni 1930 da Mori, inviato dal “governo dell’epoca” senza ambiguità e senza sottintesi. Nel 1943 gli Angloamericani invadono la Sicilia. Tornano con loro mafiosi emigrati come Lucky Luciano; altri, tenuti al confino e sorvegliatissimi, vengono promossi a perseguitati politici e diventano sindaci e professori universitari. I nomi li ho sulla punta della lingua. S’intende che gli invasori non avevano bisogno delle arrugginite lupare per vincere la guerra, e il loro scopo era politico: era, per dirla con il Machiavelli, “mettere le barbe [radici] e corrispondenzie loro”, cioè avere alleati interni come minaccia all’Italia, un’Italia da dominare nei decenni successivi.

Il sistema 1943-1989 mostra una convivenza di Stato e mafia? Come del resto si mostrò il disastro della Prima repubblica in tutta Italia, con terrorismo dilagante (caso Moro, 1978), e totale collasso dei servizi anche postali e ferroviari. L’abbattimento [mica “caduta”, manco fosse stato un sisma!] del Muro cambia le cose in Europa, e l’Italia non può continuare nel suo disordine. Si tenta di stroncare in Sicilia la mafia, ma questa reagisce con attentati e uccisioni; mentre, si dice, era in atto una “trattativa”, di cui non ci sono però prove certe, almeno a tutt’oggi.

Se tutto ciò è vero, De Gennaro c’era in mezzo: il che non significa essere colpevole di qualcosa; però il capo della polizia non abitava sulla Luna, e non poteva non sapere se Pippa si era incontrata con Fofò e dove e per fare che. Sapere tutto è il lavoro delle polizie.

Cosa può essere capitato, perché la procura chiedesse niente di meno che l’arresto di de Gennaro? Non è che certe procure hanno l’arresto facile, magari a favore di telecamere? Ottima idea è quella di vietare per legge di pubblicare i nomi dei magistrati. Vero che le accuse erano pesantissime: aver contribuito al cosiddetto depistaggio delle indagini su Falcone e Borsellino. Voglio sperare che la procura di Caltanissetta avesse elementi seri; e che ora qualcuno, per esempio il Consiglio Superiore della magistratura, il quale ha un presidente. Troppe volte qualcuno è finito in galera sulla base di accuse generiche quando non fantasiose, per essere poi assolto.

Infine, il suicidio. Tutto è possibile, però un uomo che fin da giovanissimo ha fatto un mestiere tanto pericoloso, non so se si possa pensare a una sua crisi di nervi per appena un’inchiesta con rischio di arresti domiciliari, e nemmeno… e nella vita di De Gennaro non era manco la prima. Anche le circostanze meritano considerazione: da solo, in una cascina, senza avvertire nessuno… E la famiglia che, per poche ore di silenzio, dà subito l’allarme alle forze dell’ordine… Insomma, non mi pare un suicidio da improvvisa perdita di controllo. E se la procura di Grosseto ora ipotizza “istigazione”, saremmo vicini all’omicidio.

Ulderico Nisticò