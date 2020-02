Sul disservizio al Polo Sanitario di Piazza Casalinuovo a Soverato

Riceviamo e pubblichiamo:

Il signor Francesco Micelotta per la seconda volta scrive a Soverato Web denunciando disservizi al Polo Sanitario di Piazza Casalinuovo a Soverato. A lui aveva risposto pubblicamente, dopo la prima segnalazione, la responsabile del servizio, Direttore ff Parrello, ma a quanto sembra, niente è cambiato.

Il due gennaio scorso anch’io ho segnalato disservizi e trascuratezze presso quegli stessi uffici, indirizzando direttamente alla dottoressa Parrello, alla direzione amministrativa e alla segreteria del direttore generale dell’Asp di Catanzaro. In quella mia precisavo anche di non voler indirizzare alle testate locali, preferendo segnalare in maniera diretta con la speranza che servisse a qualcosa.

Risultato? Neanche una parola di riscontro, come se non avessero ricevuto nulla!

Un saluto al signor Micelotta e a tutti i cittadini purtroppo costretti a utilizzare la sanità di Calabria e dell’Asp di Catanzaro.

Lucia Talarico

