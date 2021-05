Sulla pagina Facebook di “Catanzaro Village” venerdì 4 giugno “Wanda Ferro, Donna di Calabria”

“Catanzaro Village”, la pagina Facebook che fà comunità nella città di Catanzaro, cresce giorno dopo giorno non solo per il numero di utenti ma anche, e soprattutto, per i contenuti che si affrontano di varia natura.

Venerdì 4 giugno p.v., dalle ore 18.00, verrà trasmessa in diretta un’edizione speciale con l’Onorevole Wanda Ferro, dove si parlerà con lei non solo della sua attività politica ma della sua vita di ogni giorno.

La puntata si chiamerà “Wanda Ferro, Donna di Calabria”, in quanto riteniamo che l’Onorevole Ferro, indipendentemente dalla sua città Catanzaro, rappresenti al meglio la nostra regione in ogni sua espressione.

Una regione, la Calabria, che, purtroppo, è salita sempre nelle cronache nazionali per la sua negatività, legata in primis alla criminalità organizzata che imperversa sul territorio, ma la nostra è una regione che chiede riscatto e che merita per le sue bellezze naturali e per la tanta gente perbene di avere un nuovo volto.

Noi crediamo fortemente, e riteniamo di non essere nè i soli e nè in pochi, che Wanda Ferro sia il volto pulito ed onesto della Calabria, oltre gli steccati ideologici e dei partiti, e siamo convinti che questa nostra regione per investire sul futuro debba obbligatoriamente investire sulla trasparenza, l’onestà e la capacità delle persone.

Per questo vi diamo appuntamento a questa puntata speciale su Wanda Ferro, una puntata dove interverranno anche altre personalità non politiche ma che hanno un’immensa stima nei confronti della “Donna di Calabria”.