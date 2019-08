Sull’auto con materasso, due biciclette, una motozappa e valigie. Automobilista si becca una sanzione salata

E’ costata una multa molto salata la sanzione che la Polizia della Strada di Vibo Valentia ha comminato nella giornata di lunedì ad un automobilista che con la sua famiglia stava viaggiando sulla A2 nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio, nel Vibonese con un carico di bagagli molto voluminoso.

A bordo di una Volkswgen Sharan, infatti, aveva caricato un materasso, due biciclette, una motozappa e diverse valigie, il tutto pericolosamente agganciato sul portabagagli.

L’automobilista, partito da Viterbo con la moglie e due bambini e diretto per l’imbarco in Sicilia, è stato fermato e multato per il carico oltre i limiti consentiti ed obbligato a mettere a posto il bagaglio.