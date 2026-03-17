Sulle tracce del mito: a Soverato si indaga sul passaggio di Ulisse nell’Istmo catanzarese

Può la leggenda omerica trovare riscontri reali nel cuore della Calabria? È la suggestiva domanda a cui cercherà di dare risposta il prossimo incontro degli “Incontri Culturali del Venerdì”, organizzato dalla Libera Università Popolare “Magno Aurelio Cassiodoro” per il suo XXXI Anno Accademico.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato. L’evento nasce da una prestigiosa collaborazione con Italia Nostra, sezione “Paolo Orsi” di Soverato/Guardavalle.

L’approdo nascosto: tra ipotesi e riscontri

Il tema della serata, dal titolo “L’approdo nascosto: ipotesi e riscontri sul passaggio di Ulisse nell’Istmo catanzarese”, promette di affascinare non solo gli addetti ai lavori, ma tutti gli amanti della storia del territorio. Si discuterà della possibilità che l’eroe dell’Odissea abbia attraversato il punto più stretto d’Italia, l’Istmo tra il Golfo di Squillace e quello di Sant’Eufemia, un’area ricca di echi mitologici e testimonianze millenarie.

Un relatore d’eccezione

A guidare il pubblico in questa ricerca scientifica sarà il Dott. Francesco Cristiano, figura di spicco della tutela del patrimonio calabrese. Funzionario archeologo presso la Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, il Dott. Cristiano opera presso il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, luogo simbolo della stratificazione storica della nostra regione.

L’incontro sarà introdotto da Angela Maida, Presidente di Italia Nostra “Paolo Orsi” Soverato-Guardavalle, che sottolineerà l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dei siti legati alla memoria storica e mitica del basso Ionio.

Cultura e territorio

Ancora una volta, la “Magno Aurelio Cassiodoro” trasforma la Sala Consiliare in un laboratorio di conoscenza, invitando i cittadini a riscoprire le radici del proprio territorio attraverso lenti rigorose ma appassionanti. Come di consueto, la cittadinanza è invitata a partecipare.