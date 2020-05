Summer Arena 2021, anche Piero Pelù conferma il concerto a Soverato

Anche Piero Pelù ha confermato la sua presenza nel programma dell’estate 2021 della Summer Arena, gestita dalla Esse Emme Musica a Soverato. Come per tutti i grandi eventi live, pure il rocker toscano ha dovuto infatti rinviare il suo tour “Pugili fragili”, inizialmente previsto per questa estate – con tappa anche in Calabria, alla Summer Arena appunto -, a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative. La stessa decisione era già stata anticipata qualche giorno fa dalla Esse Emme Musica che, per uguali motivazioni, aveva comunicato il rinvio dell’intera stagione al 2021.

Nelle scorse settimane un altro imperdibile evento della stagione aveva confermato le nuove date programmate per il prossimo anno: l’opera dei record, il colossal Notre Dame de Paris, andrà infatti in scena alla Summer Arena il 27 e il 28 agosto 2021.

«Nel momento più difficile per la musica dal vivo, noi siamo già al lavoro pensando ai prossimi mesi – ha avuto modo di affermare Maurizio Senese, direttore artistico e ideatore della Summer Arena, di fatto la struttura più importante del centro sud -. Stiamo lavorando per portare nella nostra regione anche nel 2021 un cast di grandi nomi, per continuare a contribuire in maniera incisiva a una maggiore promozione turistica e culturale di una Calabria proiettata sempre di più a un’offerta di rilievo».

Ritornando a Piero Pelù, il toscanaccio arriverà in Calabria forte del successo ottenuto al 70° Festival di Sanremo, con il nuovo album di inediti “Pugili fragili” (Sony Legacy), che celebra El Diablo e i suoi 40 anni di musica. “Pugili Fragili” racchiude in sé tutte le anime di Piero: un percorso artistico e umano che oscilla tra melodie e atmosfere rock, cantautorato, blues, ma anche metal, punk, grunge, gospel ed elettronica. Stili e motivi che Pelù porterà sul palco del suo nuovo tour, e quindi anche a Soverato.

I biglietti giù acquistati in prevendita rimangono validi anche per la nuova data. E’ possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma fansale di TicketOne (www.fansale.it/fansale/), così come modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it.