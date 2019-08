Summer Arena, domenica 11 è il turno dell’atteso concerto di Irama a Soverato

Si preannuncia un altro grande successo per la Summer Arena 2019, il concerto previsto per domenica sera al campo Marino di Soverato.

Dopo la straordinaria apertura in poesia di Francesco De Gregori e il tutto esaurito registrato da Salmo, è infatti il turno di uno degli appuntamenti più attesi della quarta edizione della Summer Arena. Stiamo parlando del concerto di Irama che farà tappa a Soverato con l’unica data calabrese del tour “Giovani per sempre” in queste settimane alle prese con la sua leg estiva.

Il concerto si inserisce nella programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ha ideato l’area, oltre ad occuparsi della sua gestione e direzione artistica.

Per quanto riguarda Irama, è di questi giorni l’uscita del nuovo singolo, dal titolo “Arrogante”, che si preannuncia essere uno dei tormentoni della bella stagione. Irama, amatissimo dal pubblico, continua a consolidare l’anno ricco di successi con la certificazione platino ottenuta per “La ragazza con il cuore di latta”, il brano con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Il singolo fa parte delle attesissime novità dell’edizione speciale dell’album Giovani, già disco di platino, intitolato Giovani per sempre e pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

L’importante risultato raggiunto dal brano si affianca al doppio platino del precedente Plume, al triplo platino del singolo Nera e al disco d’oro di Un giorno in più, al disco d’oro di Un giorno in più e alla certificazione platino di Bella e Rovinata. Il brano conta 18,84 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato dal videoclip, ideato da Boyz in the Hood, al secolo Lorenzo Galli e Felipe Coinceicao, in cui protagonista è l’amore nella sua completezza, un sentimento reale che va oltre tutte le difficoltà, con due ragazzi che vogliono viversi nonostante tutto ciò che sta loro intorno.