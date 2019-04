Suocero accoltella il genero al cumine di una lite, ferito gravemente

Tragedia in famiglia nella locride dove un operaio di 63 anni, M.A., di Bianco, ha accoltellato, ferendolo in modo serio, il genero, G.R., di 46 anni, al culmine di una lite familiare scoppiata nella casa della vittima.

È successo ieri dopo l’ora di pranzo a Bianco, cittadina costiera della Locride. Il ferito, raggiunto dai fendenti al basso torace e alla schiena, è stato in seguito trasportato all’ospedale di Locri e sottoposto ad un intervento chirurgico.

La vittima però non è stata considerata, dopo l’intervento chirurgico, in pericolo di vita anche se ferito in modo grave. Il 63enne M.A. è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. A svolgere le indagini, coordinate dalla Procura di Locri, sono stati i carabinieri della compagnia di Bianco.