Super yacht ormeggiato nel mare di Soverato

Curiosità e stupore tra turisti e bagnanti nella giornata di oggi per la presenza di uno yacht ormeggiato nel mare di Soverato.

Lo yacht a motore da 30,6 m/100’5″ è il ‘Macqndo’ (ex. Navigante) ed è stato costruito da Custom Line in Italia presso il loro cantiere di Ancona.

I suoi interni sono stati progettati dalla casa di design italiana Zuccon ed è stato completato nel 2014. Il design esterno di questa lussuosa imbarcazione è opera di Zuccon.

Alloggi per gli ospiti

Macqndo è stato progettato per ospitare comodamente fino a 10 ospiti in 5 suite. È anche in grado di trasportare fino a 5 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza di yacht di lusso e relax.