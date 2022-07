SuperEnalotto bacia la Calabria con una vincita punti 5 da 57.937,33 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 26 luglio, con il Jackpot che arriva a 244,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 28 luglio.

È festa però per il fortunato che ha centrato un punto “5” da 57.937,33 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Isola di Capo Rizzuto (KR) presso il punto vendita Sisal La Ghiottona di Ritacco Carmelo situato in via Risorgimento SN.

La combinazione vincente è stata 8, 31, 34, 44, 56, 77, J 36, SS 9. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 491.365 vincite. L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.