SuperEnalotto, centrato in Calabria un 5 da oltre 40mila euro

Nell’estrazione di sabato 6 febbraio è stato messo a segno un “5” da oltre 40 mila euro a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. La giocata vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria Soscara in via Pietro Nenni 43.

La rincorsa al Jackpot ricomincia con il concorso di domani quando saranno messi in palio 104,3 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.