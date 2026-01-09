SuperEnalotto, il Jackpot vola oltre i 100 milioni: festa in Calabria per un “5” fortunato

Sfugge ancora la sestina dei sogni nell’estrazione di giovedì 8 gennaio, ma la Calabria festeggia. Il montepremi per il concorso di stasera sale a 102,9 milioni di euro.

​LAMEZIA TERME – Il “6” continua a farsi attendere, ma il concorso n. 4 del SuperEnalotto ha comunque lasciato il segno, baciando la Calabria con una vincita significativa. Se il jackpot resta ancora un miraggio, la serata di giovedì 8 gennaio ha regalato un sorriso a un fortunato giocatore di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

​Un “5” da oltre 64 mila euro

​Il punto vendita Sisal Tabacchi Curcio, situato in pieno centro in Corso Giovanni Nicotera 72, è stato lo scenario della vincita più alta della giornata. Un unico giocatore è riuscito a centrare il “punti 5”, portandosi a casa la bellezza di 64.048,75€.

​Nonostante l’assenza del colpo massimo, l’estrazione è stata generosa per molti: in totale, tra quote SuperEnalotto e SuperStar, sono state assegnate ben 356.948 vincite in tutta Italia.

​I numeri estratti

​La combinazione vincente che ha animato la serata è stata la seguente:

35 – 42 – 45 – 53 – 55 – 88 * Numero Jolly: 66

​Numero SuperStar: 52

​Jackpot da capogiro per il weekend

​La caccia alla sestina milionaria riparte immediatamente. Dato che nessuno è riuscito a indovinare l’intera combinazione, il Jackpot per il prossimo concorso — in programma già per questa sera, venerdì 9 gennaio 2026 — ha raggiunto la cifra tonda e vertiginosa di 102,9 milioni di euro.

​L’attesa cresce e le ricevitorie sono già pronte per l’assalto dei sognatori, mentre a Lamezia Terme si festeggia un inizio d’anno decisamente fortunato.