SuperEnalotto, il Jackpot vola oltre i 100 milioni: festa in Calabria per un “5” fortunato

Sfugge ancora la sestina dei sogni nell’estrazione di giovedì 8 gennaio, ma la Calabria festeggia. Il montepremi per il concorso di stasera sale a 102,9 milioni di euro.
LAMEZIA TERME – Il “6” continua a farsi attendere, ma il concorso n. 4 del SuperEnalotto ha comunque lasciato il segno, baciando la Calabria con una vincita significativa. Se il jackpot resta ancora un miraggio, la serata di giovedì 8 gennaio ha regalato un sorriso a un fortunato giocatore di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.
Un “5” da oltre 64 mila euro
Il punto vendita Sisal Tabacchi Curcio, situato in pieno centro in Corso Giovanni Nicotera 72, è stato lo scenario della vincita più alta della giornata. Un unico giocatore è riuscito a centrare il “punti 5”, portandosi a casa la bellezza di 64.048,75€.
Nonostante l’assenza del colpo massimo, l’estrazione è stata generosa per molti: in totale, tra quote SuperEnalotto e SuperStar, sono state assegnate ben 356.948 vincite in tutta Italia.
I numeri estratti
La combinazione vincente che ha animato la serata è stata la seguente:
35 – 42 – 45 – 53 – 55 – 88 * Numero Jolly: 66
Numero SuperStar: 52
Jackpot da capogiro per il weekend
La caccia alla sestina milionaria riparte immediatamente. Dato che nessuno è riuscito a indovinare l’intera combinazione, il Jackpot per il prossimo concorso — in programma già per questa sera, venerdì 9 gennaio 2026 — ha raggiunto la cifra tonda e vertiginosa di 102,9 milioni di euro.
L’attesa cresce e le ricevitorie sono già pronte per l’assalto dei sognatori, mentre a Lamezia Terme si festeggia un inizio d’anno decisamente fortunato.