SuperEnalotto SuperStar: Cercasi in Calabria 3 vincitori dei 1.000 premi da 10.000€ ciascuno

A giugno del 2025, grazie all’iniziativa speciale “WEEKEND DA SOGNO” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 4 estrazioni straordinarie durante gli ultimi 2 weekend di giugno, 250 premi per ogni estrazione (n. 98 di venerdì 20 giugno 2025; n. 99 di sabato 21 giugno 2025; n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 e n. 103 di sabato 28 giugno 2025).
Tanti hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.
Dei 1.000 premi assegnati, sono 3 quelli non ancora riscossi in Calabria.
Per scoprire se si è tra i vincitori, occorre verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e rispettare la data di scadenza per poter chiedere la riscossione della vincita.
Di seguito le località in cui si sono verificate le vincite in attesa di riscossione; sono suddivise in base alla data del concorso giocato:
Estrazione n. 98 di venerdì 20 giugno 2025 – È 1 il premio non ancora riscosso IN SCADENZA IL PROSSIMO 18 settembre 2025
Ionadi (VV) – c/o P.d.V. Sisal Bar Tabacchi Mazza situato in Via Nazionale, 162
Estrazione n. 99 di sabato 21 giugno 2025 – È 1 il premio non ancora riscosso IN SCADENZA IL PROSSIMO 19 settembre 2025
Spezzano Albanese (CS) – c/o P.d.V. Tabacchi Diodati situato in Via della Libertà, 47
Estrazione n. 103 di sabato 28 giugno 2025 – È 1 il premio non ancora riscosso IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2025
Taurianova (RC) – c/o P.d.V. Sisal Bar Tabacchi Moscato situato Via Vescovo Ganini, 2
Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ ciascuno – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno rispettivamente il 18, 19, 25 e 26 settembre 2025 a seconda della data del concorso giocato.