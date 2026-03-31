SuperScienceMe 2025 UMG: la scuola Primaria dell’IC M.Squillace di Montepaone conquista il podio con due progetti premiati

L’edizione SuperScienceMe 2025, promossa dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, si conferma un appuntamento di riferimento per la divulgazione scientifica e la partecipazione attiva delle scuole.

Il progetto propone un percorso formativo che prende avvio nel mese di settembre e accompagna gli studenti fino alla cerimonia finale di premiazione, attraverso attività pensate per avvicinare i giovani alla scienza in modo esperienziale e coinvolgente.

Durante i mesi di preparazione, le classi partecipanti seguono un programma articolato che comprende:

giornata di apertura iniziale presso l’UMG a settembre, incontri con ricercatori e divulgatori scientifici, laboratori guidati e sperimentazioni in classe, progettazione di elaborati originali, momenti di confronto e revisione con tutor universitari.

Un percorso che mira a sviluppare competenze scientifiche, spirito critico, creatività e capacità comunicativa.

L’impegno della scuola di Montepaone verso l’innovazione

La partecipazione a SuperScienceMe si inserisce pienamente nella visione educativa dell’ IC M. Squillace di Montepaone da anni orientata alla promozione delle STEAM, della cultura scientifica e dell’innovazione didattica. Un orientamento fortemente sostenuto dal dirigente scolastico Anna Alfeo, che ha sempre investito nella formazione continua e di qualità dei docenti e nella realizzazione di percorsi capaci di coniugare ricerca, creatività e nuove tecnologie.

Il successo all’evento finale

La giornata conclusiva di SuperScienceMe 2025 si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con la presentazione pubblica dei progetti e la valutazione da parte di una giuria composta da docenti universitari, ricercatori e professionisti della comunicazione scientifica.

La scuola Primaria dell’IC M.Squillace di Montepaone ha ottenuto un risultato di grande rilievo: due gruppi delle sue classi sono saliti sul podio, distinguendosi per qualità scientifica, originalità e chiarezza espositiva. In particolare:

• 1° posto per un progetto innovativo, capace di unire rigore scientifico e creatività, realizzato dalle classi III B e IV B della Scuola Primaria di Montepaone, che hanno affrontato il delicato tema del cancer spiegandolo ai più piccoli attraverso il linguaggio dei cartoon, rendendo comprensibili concetti complessi con un approccio narrativo, visivo e profondamente inclusivo.

• 3° posto per un elaborato apprezzato per la solidità dei contenuti e l’efficacia comunicativa sui temi della sostenibilità e Agenda 2030 assegnato al gruppo delle classi III A, III F, III E e IV E della Primaria di Montepaone

Un doppio riconoscimento che premia l’impegno degli alunni, il lavoro dei docenti e la visione lungimirante della dirigenza, confermando la scuola di Montepaone come un punto di riferimento nella promozione della scienza e dell’innovazione educativa.

Quando la scuola investe in futuro e conoscenza, ogni traguardo diventa possibile e ogni studente diventa protagonista del cambiamento.