Superstizione, risate e tradizione: a Soverato la magia di De Filippo con “Non è vero… ma ci credo!”

Il sipario del Teatro Comunale di Soverato sta per alzarsi su una delle commedie più amate del repertorio di Peppino De Filippo.

Giovedì 4 giugno 2026, il Teatro Popolare Girifalcese porterà in scena “Non è vero… ma ci credo!”, brillante classico della tradizione teatrale napoletana capace ancora oggi di divertire, sorprendere e far riflettere il pubblico con la sua ironia senza tempo.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Soverato, rappresenta un nuovo importante appuntamento culturale per il territorio e conferma l’impegno del Teatro Popolare Girifalcese nella valorizzazione del teatro popolare e d’autore.

Al centro della vicenda c’è il commendatore Gervasio Savastano, imprenditore profondamente superstizioso che attribuisce ogni successo o disgrazia ai segni della fortuna e della malasorte.

Da qui prende vita una girandola di equivoci, situazioni paradossali e momenti esilaranti che conducono lo spettatore dentro una comicità raffinata, attualissima e ricca di sfumature umane.

Lo spettacolo vedrà impegnato un cast numeroso e affiatato, composto da:

Caterina Viapiana, Filippo de’ Stefani, Antonio Domenico Cristofaro, Marialuisa Proganò, Rosanna Rizzello, Salvatore Viapiana, Francesco Saverio Fodaro, Giuseppe Destefani e Adriano Signorelli, con la partecipazione di Giovanni Quaresima, Ambra Signorelli e Rocco Signorelli.

La direzione di scena è affidata ad Angelina Destefani, Teresa Sgro e Anna Signorelli, mentre la direzione musicale è curata da Claudio Valerio Lamantea. La regia porta la firma di Antonio Domenico Cristofaro.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 con apertura al pubblico, mentre il sipario si alzerà alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di Soverato.

Una serata all’insegna del buon teatro, della tradizione e del divertimento, pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età attraverso una commedia che continua a conquistare generazioni diverse. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 348.0618927.