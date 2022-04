Svezia e Finlandia nella NATO?

Ci sono, e a quanto pare per poco, tre situazioni particolari in Europa, e nell’EU: l’Austria, neutrale per effetto dei trattati di pace del 1945; la Finlandia, in equilibrio tra i due blocchi dell’epoca; e la Svezia.

Questa si rese definitivamente indipendente dalla Danimarca nel XVI secolo. Erano i tempi della regina Caterina Jagellone Sforza, ma ve ne parlo un’altra volta. Nel secolo seguente, divenuta protestante, la Svezia fu una potenza europea, espandendosi nel Baltico. In crisi politica interna nel XVIII, perse la Finlandia, che divenne un granducato dello zar di Russia; e trovò una curiosa ma efficace soluzione, invitando a regnare il maresciallo napoleonico Jean Baptiste Bernadotte.

Questi accettò, e, assunto il potere come principe reale (dal 1818 re con il nome di Carlo Giovanni), trattò con Russia e Gran Bretagna, partecipò alla battaglia di Lipsia del 1813 e all’invasione della Francia, nel 1814 occupò la Norvegia; il Congresso di Vienna gli riconobbe, con la Svezia, la corona di Norvegia, ma lasciando alla Danimarca le terre norvegesi di Groenlandia, Islanda e Far Oer. La Norvegia si separò nel 1905, ma gli attuali sovrani di Svezia discendono da Bernadotte e da sua moglie Désirée, che, sia detto per inciso fino a un prossimo racconto, era stata fidanzata di Napoleone. Com’è piccolo il mondo, anche nel Baltico!

Dal 1914, la Svezia rimase neutrale, anche nella Prima e Seconda guerra mondiale; e nel dopoguerra. Ora pare che cambi idea.

Il granducato di Finlandia mantenne, sotto gli zar, un poco di autonomia; nel 1918 si rese indipendente. Nell’inverno del 1939 ebbe un conflitto con l’URSS, perdendo un territorio artico che pose l’URSS al confine della Norvegia. Nel 1941 si alleò con l’Asse Germania-Italia contro l’URSS, ma nel ’44 fece pace separata. Gli accordi USA-URSS noti come Yalta ne imposero la neutralità, che, a quanto pare, volge al termine.

Da notare che Svezia e Finlandia fanno parte dell’UE; ma la Svezia, come la Danimarca, non ha adottato l’euro. La Finlandia sì, però, con luminosa intelligenza, abolì subito i disastrosi centesimi. Vi ricordo che 01 centesimo corrisponde a 19 lire, e noi di quei bottoncini ne abbiamo dispersi sotto i mobili a vagonate.

La Norvegia, che nel 1930 rivendicò anche con le armi la Groenlandia, fa parte della NATO, ma non dell’UE. La Groenlandia è una contea del Regno di Danimarca, però è uscita dall’UE, di cui la Danimarca fa parte.

Tanto, per la storia.

Ulderico Nisticò