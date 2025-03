Sviluppo turistico di Soverato e dell’area costiera al centro di un incontro

Nei giorni scorsi il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo ha incontrato il Sindaco di Soverato Daniela Vacca per un confronto su questioni di interesse comune riguardanti, in particolare, lo sviluppo e la competitività turistica della città e dell’area costiera di riferimento.

Un confronto aperto e cordiale che, partendo dalla disamina del quadro economico congiunturale dell’area di interesse, si è focalizzato sulle potenzialità di sviluppo turistico di un comprensorio dalle evidenti potenzialità, che vede in Soverato la città più importante della fascia costiera catanzarese.

Nello specifico, Falbo e Vacca hanno posto particolare attenzione al piano di sviluppo Porto Turistico della Baia di Soverato-Satriano (Sosa), predisposto dall’Amministrazione comunale con obiettivi strategici di ampio respiro e con attese di ricadute economiche e sociali tali da risultare interessanti anche in ambito regionale.

“Un progetto importante e altamente qualificante –ha detto il Presidente Pietro Falbo- in quanto comprensivo di diversificati interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con potenziamento di servizi non solo nel settore della nautica ma anche dell’accoglienza e dell’ospitalità che danno valore aggiunto all’offerta turistica della Città e del territorio. Ridisegnare i luoghi e definire nuove formule di accoglienza – sottolinea il Presidente Falbo – è la strategia vincente per valorizzare l’identità e l’attrattività dei territori in una logica di offerta turistica rispondente alle esigenze emergenti dei nuovi viaggiatori che si muovono sempre più dinamicamente verso mete diversificate e diversamente motivati per vacanze, ma anche per studio e lavoro.

“In questa direzione con il Sindaco Vacca c’è unitarietà di intenti e di sinergia per sostenere in modo produttivo piani di sviluppo infrastrutturale, economico e sociale, come e specificatamente del sistema delle imprese, parte attiva e beneficiaria di questa visione”.

“L’incontro con il Presidente Falbo – ha sottolineato il Sindaco Daniele Vacca – è stato proficuo per discutere sulle varie problematiche legate allo sviluppo turistico e commerciale del territorio. Lavorando in sinergia, si possono trovare utili soluzioni e raggiungere risultati importanti. Auspico che questo sia l’inizio di una altrettanta proficua collaborazione”.

Il Presidente Falbo e il Sindaco Vacca si sono quindi salutati, dandosi appuntamento a breve per verificare, in termini operativi, una comune pianificazione strategica.