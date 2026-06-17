Svolta per la depurazione sulla costa ionica: in arrivo quasi 5 milioni dalla Regione per lo spostamento dell’impianto di Soverato

Passo in avanti decisivo per il comparto ambientale e l’infrastrutturazione della costa ionica catanzarese. Il Comune di Soverato, in veste di ente capofila della gestione del depuratore consortile — che serve anche le comunità di Davoli, Satriano e San Sostene —, ha ottenuto un importante finanziamento di 4.950.000 euro da parte della Regione Calabria.

​I fondi, stanziati dall’Assessorato all’Ambiente guidato da Antonio Montuoro, saranno destinati al tanto atteso e strategico intervento di spostamento dell’impianto di depurazione.

​Un tesoretto da 9 milioni di euro

​La nuova iniezione di liquidità non viaggia da sola. Le risorse regionali vanno infatti ad aggiungersi ai 4 milioni di euro già precedentemente stanziati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Con questo ulteriore tassello, la dotazione finanziaria complessiva per l’opera sfiora il tetto dei 9 milioni di euro.

​A dare l’annuncio, tramite i propri canali social, è il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, che ha espresso forte soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come il nuovo quadro economico sia finalmente adeguato a coprire l’intero costo dell’opera.

​Un’opera strategica per il territorio

​Il potenziamento e lo spostamento del depuratore rappresentano una risposta concreta a una problematica storica del territorio, fondamentale sia per la tutela dell’ecosistema marino sia per il rilancio turistico dei quattro Comuni dell’area del Soveratese.

​”Un quadro economico finalmente adeguato — ha evidenziato il sindaco Vacca — a consentire il completamento di un intervento strategico per l’intero territorio”.

​Con la copertura finanziaria ormai garantita, l’iter per la progettazione esecutiva e l’avvio dei cantieri può finalmente entrare nel vivo, promettendo di cambiare il volto della gestione ambientale della zona.