Sweet Bonanza e altre popolari slot di frutta

Oltre ai giochi sul tema dell’Egitto, della magia e del mare, le slot alla frutta offrono una varietà di simboli, alte probabilità di vincita teorica, la possibilità di variare le linee di premio e un’abbondanza di giri bonus. Le più popolari sono le slot di fornitori autorizzati, come Sweet Bonanza, Fruit Blast, Hot Hot Fruit e molte altre.

Fruit Blast

La migliore offerta è Fruit Blast di Microgaming. Dopo un duro lavoro, è il momento di trasferirsi in un resort tropicale e godersi appieno il sapore di ananas, angurie, uva, ciliegie e altri frutti. Le combinazioni di premi sono formate in modo non standard. È necessario raccogliere gruppi di simboli uguali.

Il barista invita a gustare succosi frutti tropicali. Catturando 3 frutti dello stesso albero, si vincerà un premio. Il simbolo più pagante è l’ananas. La comparsa di 3 ananas sullo schermo moltiplicherà la puntata per 3 volte. La fortuna è speciale con il “sette Jackpot”. Aumenterà la vostra puntata di 1000 volte.

Sweet Bonanza

Pragmatic Play è nota e offre molte slot curiose, non esclusa Sweet Bonanza. Il gioco è stato lanciato nel 2019 ed è subito piaciuto agli ospiti del casinò, che comprendono utenti di tutte le età con diverse voglie. Il gioco offre un ampio set di dolci e frutti colorati, le cui varie combinazioni permetteranno ai giocatori di vincere buone somme di denaro e di divertirsi con un gioco emozionante.

La slot ha una volatilità media e un RTP del 96,51%. Il campo di gioco di Sweet Bonanza contiene 6 rulli, 0 linee e 5 righe. La puntata minima parte da 0,2 monete, mentre la puntata massima raggiunge le 100 monete. Le caratteristiche principali sono i giri gratuiti e gli scatter. La vincita massima è di 2.117.500 monete.

Hot Hot Fruit

Simboli classici nel bagliore delle luci al neon attendono chiunque gestisca la slot machine Hot Hot Fruit in modalità demo o nella versione completa. Nonostante il design nello stile delle slot tradizionali, questo gioco si differenzia da esse per la presenza di bonus, che rendono l’intrattenimento più redditizio e dinamico.

Il gameplay comprende alcune opzioni interessanti:

Due Wild contemporaneamente;

Giri gratis;

La trasformazione dei simboli per creare una situazione di gioco più redditizia.

Sizzling Hot Deluxe

Sizzling Hot Deluxe è la versione deluxe di Sizzling Hot pubblicata da Novomatic. Il gioco corrisponde ai moderni canoni dei cocktail di frutta. Cinque linee di premio fisse possono essere formate su 5 rulli. La vincita viene assegnata quando si crea una catena continua di icone identiche. Le vincite su più linee vengono sommate.

Il compito dello scommettitore è quello di raccogliere gli stessi simboli lungo le linee di premio. Quando compare una catena contenente il “7”, si vince x5000. Se sullo schermo compaiono 5 grappoli d’uva o angurie, la puntata aumenta di 50-500 volte. La “stella” funge da Scatter. Indipendentemente dal punto in cui appare, innesca il round bonus.

Fruit Cocktail

Fruit Cocktail ha un gameplay semplice e una trama non complicata. È una copia esatta del gioco presente nei casinò tradizionali.

Tema del gioco – frutta e bacche. I giocatori devono raccogliere i simboli lungo le linee di premio, costituite dagli stessi frutti e bacche. In Fruit Cocktail è presente una Wild – un bicchiere con un cocktail di frutta.

30 Spicy Dice

30 Spicy Dice è stata rilasciata da EGT nel 2017 e ha immediatamente attirato l’attenzione dei giocatori. È ancora una delle slot più popolari del provider.

La slot è composta da 5 rulli e 30 linee di pagamento fisse. È disponibile un’ampia gamma di puntate, da 30 a 150 monete, in modo che sia i giocatori esperti che i principianti possano giocare per soldi. La ricompensa massima è di 5000 monete. E come bonus, 30 Spicy Dice presenta 30 giri gratuiti, il classico giro di rischio per il raddoppio e un giro con un jackpot progressivo. La percentuale di RTP è del 95,8% e la volatilità varia da bassa a media.