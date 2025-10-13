Taekwondo, Antonio Vergallo dell’ASD Zenith di Badolato premiato al “Gran Galà dello Sport – Premio Nike”

Il suggestivo ed emozionante scenario del Teatro Rendano di Cosenza è stato ospite del “Gran Galà dello Sport-Premio Nike”, organizzato dal CONI Calabria per celebrare le eccellenze sportive calabresi distintesi in ambito nazionale ed internazionale.

Durante il galà, accompagnato dal Presidente del Comitato FITA Calabria Giancarlo Mascaro, è stato premiato Antonio Vergallo dell’ASD Zenith taekwondo del Maestro Danilo Prunesti’ di Badolato, per la vittoria riportata all’Olympyc Dream Cup di Taekwondo nello scorso mese di giugno.

La manifestazione, oltre a tutte le autorità politiche e sportive regionali, è stata impreziosita dalla partecipazione del Presidente del CONI Nazionale Luciano Bonfiglio, che ha ribadito la necessità di fare praticare sport sin dalla più tenera età ai ragazzi perché gli aiuta ad essere più forti e determinati nella vita.

Al termine della premiazione si notava visibilmente l’emozione e la felicità sul volto di Antonio, ma anche del Maestro Danilo Prunesti’, che fieramente riferiva: “Sono molto contento per il premio ricevuto da Antonio, che celebra e ricompensa il ragazzo sia della vittoria conseguita a Roma durante l’Olympic Dream Cup a giugno, ma anche di tutti i successi riportati negli anni precedenti sia in Italia che all’estero, perché dietro i vari successi ci sono tanti sacrifici suoi, miei e dei suoi genitori”.

“Questo premio deve essere uno stimolo non solo per Antonio a continuare a fare meglio, ma anche per tutti gli altri ragazzi e ragazze che frequentano quotidianamente la palestra, sperando di riuscire nell’intento di trasmettere a tutti loro che solo con la costanza e l’impegno si possono ottenere i giusti risultati. Ora ci godiamo questo premio e ci auguriamo di poter portare ancora più in alto il taekwondo calabrese e lo sport in generale.”