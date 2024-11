Taekwondo: la Zenith di Badolato brilla al Campionato Regionale di combattimento

Domenica 24 novembre si sono svolti a Catanzaro presso il PalaGallo i tanto attesi Campionati Regionali di Taekwondo per le categorie beginners, children e kids.

L’evento ha radunato le migliori squadre della regione in un’appassionante competizione di combattimento.

Tra i protagonisti della manifestazione si è distinta la Zenith ASD di Badolato, che, con 16 medaglie su 16 atleti iscritti, ha conquistato con orgoglio il quarto posto assoluto su 22 squadre partecipanti, portando a casa la prima coppa del giovane team e confermandosi così tra le realtà più promettenti del panorama sportivo regionale.

La Zenith, guidata dal Maestro Danilo Prunestì, ha dimostrato tenacia, tecnica ed un incredibile spirito di squadra, distinguendosi in numerosi combattimenti contro avversari di alto livello.

“Sono molto soddisfatto della performance dei miei ragazzi” ha dichiarato il Maestro al termine della competizione “Ognuno di loro ha dato il massimo, dimostrando non solo abilità tecniche, ma anche una grande crescita personale e sportiva. Il risultato raggiunto va ben oltre una semplice posizione in classifica. Portare, infatti, tutti i nostri atleti a medaglia non è solo un successo tecnico straordinario, ma anche una testimonianza del grande lavoro di squadra, rappresenta la concretizzazione di mesi di allenamento intenso e di sacrifici condivisi. Ogni atleta ha saputo mettere in pratica con precisione le strategie e le tecniche allenate negli ultimi mesi in palestra, sfidando avversari preparati e mostrando un notevole livello di maturità sportiva. Siamo riusciti, infatti, a competere con squadre affermate e numerose. Essere una nuova e piccola realtà non è mai stato un limite per noi, anzi, ci ha resi più uniti e determinati. Ogni medaglia porta con sé non solo il talento individuale, ma anche il sostegno e la forza che ogni membro del team ha dato agli altri”

“Ora il nostro obiettivo è continuare a crescere” ha aggiunto il Maestro “Abbiamo dimostrato di avere una base solida su cui costruire e continueremo a lavorare per migliorarci e raggiungere nuovi traguardi.”

Gli 8 ori celebrano il talento degli atleti che si sono imposti come i migliori nelle loro categorie diventando campioni regionali, mentre i 5 argenti e i 3 bronzi dimostrano la capacità degli atleti della Zenith di competere ad alti livelli contro avversari blasonati.

Di seguito i risultati dei singoli atleti.

Medaglia d’oro e titolo di campione regionale di categoria:

Garzaniti Nicola (beginners, -23 kg, gruppo A)

Romeo Emily (beginners, -20 kg, gruppo A)

Valente Luis Graziano (beginners, -33 kg, gruppo A)

Pultrone Matilde (children, -27 kg, gruppo A)

Procopio Valeria (children, -41 kg, gruppo B)

Gallelli Andrea (kids, -36 kg, gruppo A)

Lamonica Giuseppe (kids, -40 kg, gruppo A)

La Rosa Alex (kids, +57 kg, gruppo A)

Medaglia d’argento:

Romeo Vincenzo (children, -30 kg, gruppo D)

Giorgio Niccolò (kids, -33 kg, gruppo D)

Palade Daniil (kids, -40 kg, gruppo C)

Casadonte Francesco (kids, -27 kg, gruppo A)

Gualtieri Sofia (kids, -33 kg, gruppo A)

Medaglia di bronzo:

Gualtieri Vincenzo (beginners, -20 kg, gruppo A)

Errigo Michael (children, -27 kg, gruppo B)

Schiavone Alessia (children, -37 kg, gruppo A)