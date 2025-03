Taekwondo, un mese di successi per la Zenith di Badolato

L’ultimo mese è stato decisamente impegnativo per il team di Taekwondo guidato dal Maestro Danilo Prunestì: con quattro competizioni di alto livello nazionale e internazionale tra loro ravvicinate, i ragazzi della Zenith hanno affrontato una serie di sfide straordinarie, portando a casa importanti risultati.

Alla prima competizione, l’Insubria Cup 2025, gara di combattimento per le categorie kids, cadetti, junior e senior svoltasi a Busto Arsizio gli scorsi 22 e 23 febbraio, la squadra è stata presente con gli atleti Niccolò Giorgio, Simone Chiaravalloti e Iulia Harabagiu, rispettivamente nelle categorie cadetti -33 kg, cadetti -61 kg e senior -53 kg. Giorgio ed Harabagiu, sebbene non abbiano ottenuto medaglie, hanno affrontato avversari agguerriti con una preparazione impeccabile ed un atteggiamento molto positivo. Chiaravalloti, invece, riesce a salire sul gradino più alto del podio appendendo meritatamente al collo la medaglia d’oro della sua categoria. Sempre a febbraio è stato impegnato nel 16° Slovenia Open 2025 G1 a Lubiana l’atleta Antonio Vergallo, che ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza internazionale, mettendo in mostra le sue capacità e la sua preparazione tecnica.

La seconda trasferta ha visto protagonisti al Palaflorio di Bari per il Campionato Interregionale Puglia di Taekwondo gli atleti Iulia Harabagiu (categoria senior -53 kg) ed Antonio Vergallo (categoria junior -48 kg) e Giulia Nisticò (categoria junior -63 kg). Harabagiu, gestendo ogni combattimento con grinta e tenacia nonostante un infortunio, conquista un importante argento; l’oro di Vergallo è stato un trionfo che ha esaltato le qualità tecniche e mentali di un giovane che ha saputo affrontare ogni sfida con determinazione e risolutezza; l’atleta Nisticò si è scontrata con coraggio contro un’avversaria di rispetto, pur non ottenendo la vittoria.

Il culmine del mese di gare sono stati i Campionati Italiani Cadetti cinture rosse e nere, svoltisi a Roma dal 14 al 16 marzo, alla presenza delle medaglie olimpiche di Taekwondo Simone Alessio e Vito Dell’Aquila e del Presidente del CONI Giovanni Malagò. Su tale palcoscenico la Zenith ha raggiunto un altro traguardo straordinario: una medaglia d’argento da vicecampione d’Italia conquistata da Simone Chiaravalloti nella categoria cadetti cinture nere -61 kg. Alla competizione è stato presente anche Niccolò Giorgio al suo primo campionato italiano da cadetto nella categoria -33 kg cinture rosse: vincitore di un incontro molto impegnativo, ha saputo distinguersi con fermezza su uno scenario sportivo di tale livello.