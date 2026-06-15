Taglio abusivo di alberi: sequestrata una vasta area e sanzioni per 21.000 euro

Una vasta area comunale, nel comune di Nardodipace in località “Monte Palella”, è stata raggiunta da un decreto di sequestro preventivo emanato del Giudice Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia per via del taglio abusivo di alberi.

Ad eseguire la misura i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fabrizia e Vallelonga, diretti dal Gruppo Carabinieri di Vibo Valentia.

I militari Forestali dei Nuclei di Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno hanno accertato, in questa area, nel corso di una serie di sopralluoghi, il taglio raso di 372 alberi di alto fusto di Pino e Leccio effettuato senza la prevista autorizzazione regionale e paesaggistica.

Le indagini hanno portato alla contestazione ai responsabili dei reati di danneggiamento, deturpamento di bellezze naturali e violazioni del vincolo paesaggistico ambientale.

Oltre al sequestro per il taglio illecito, i militari hanno proceduto a contestare la sanzione amministrativa in violazione al regolamento regionale forestale di 21.000 euro.