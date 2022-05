Talenti Calabresi – Esce il video di “Autostrada”: Cronico è lo specchio della società.

Esce il video di “Autostrada”: Cronico è lo specchio della società. Vi sareste mai immaginati di rivedervi in un videclip? L’inizio di una storia, i gesti comuni, le risate e i primi problemi che ci accomunano nell’ “autostrada” della vita.

Eppure è proprio questo lo stile di Cronico per il video di Autostrada, video uscito oggi su youtube e già presente in molte pagine social. La vita di un uomo, in una città indefinibile, insieme alla sua musa, che vive la sua routine fino a convincersi che forse era meglio prima.

In fondo la vita che ci descrive Cronico è proprio quella strada astratta dove puoi capire la partenza, ma mai il traguardo. Noi ci auguriamo un prosperoso traguardo per il Calabrese poeta indie. Se questo è solo l’inizio, non vediamo l’ora di ascoltare e vedere il resto.