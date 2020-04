Talenti soveratesi: l’avv. Ferdinando Scalamandrè alla chitarra

Non fa meraviglia se in questi momenti difficili per l’umanità si scoprano qualità negli altri spesso rimaste nell’ombra. Per qualcuno si tratta di tirar fuori il proprio talento artistico come accade per Ferdinando Scalamandre.

Avvocato e soveratese doc, armato di chitarra, Ferdinando in un breve video fa bella mostra di sé e del suo talento musicale con un suo arrangiamento del celebre brano “Besame mucho” messo in rete su youtube.

“Per me è solo un passatempo, avendo tanto tempo libero – dice Ferdinando – uno cerca di fare qualcosa e io ho riscoperto la chitarra”. Tienila stretta allora Ferdinà … e non l’abbandonare, aggiungiamo … Bravo Ferdinando … Fabio Guarna (Soverato News) … Ecco il video …