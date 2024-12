Talk informale a Soverato sul progetto “We’re South”

Dopo il successo dei Mercatini di Natale dello scorso 7 dicembre, al Museo Archeologico dell’Antica Kaulonìa di Monasterace (RC), We’re South APS ha organizzato un incontro a Soverato presso la Libreria “Non ci resta che leggere”.

Un talk informale a più voci dal titolo “Un paese non è come lo vedi. Un paese è come lo vivi”, durante il quale sono stati presentati, ad un pubblico curioso ed interessato, il progetto “We’re South” ed i soggetti aderenti ed al quale ha partecipato anche Miriam Pugliese della Coop. Nido di Seta di San Floro (CZ), altra realtà virtuosa del territorio. L’incontro si è concluso con un aperitivo a Km0 preparato con i prodotti di alcune aziende associate a We’re South.

L’associazione di promozione sociale, che opera nel Basso Ionio calabrese, mette insieme 10 realtà, Trekking Stilaro Experience, Adele Murace Gioielli, Azienda Agricola Cosimo Murace, Agriturismo ‘A Lanterna/Locanda Cocintum, Giulia Montepaone, Deicolmicolmo, Luca Napoli, Caterisana/Avamposto Agricolo Autonomo e Badolato Slow Village – Experience Calabria che operano in sei paesi (Stilo, Bivongi, Monasterace, Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio e Badolato) collegati tra loro da un fil rouge e propone un turismo lento, sostenibile e responsabile.

I dieci soci fondatori ricoprono professioni diverse e questo permette di avere un’ampia eterogeneità all’interno del gruppo, avendo a disposizione più esperienze da fare direttamente sul territorio. Alcuni appuntamenti sono ormai diventati un rituale, come quello dello scorso 7 dicembre 2024 a Monasterace, che ha portato, per la prima volta, all’interno di un Museo, i mercatini di Natale.

Un evento di successo, che ha coinvolto 30 tra artigiani, illustratori e produttori e quasi un migliaio di visitatori e che ha saputo coniugare cultura, tradizione e spirito natalizio in un luogo unico e simbolico per il nostro territorio. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante tappa del percorso di We’re South e del Museo stesso rendendolo, di fatto, sempre più aperto e accessibile a tutti, non solo custode del patrimonio storico, ma anche luogo di incontro, condivisione e partecipazione per le comunità locali.

L’associazione ha lo sguardo aperto e proiettato su tutto il comprensorio, lo conferma la partecipazione attiva alla co-promozione dei Laboratori sul Turismo delle Radici (residenze artistiche, incontri con rappresentanti istituzionali, confronti con operatori turistici) organizzati a Badolato Borgo (CZ) nei giorni 22/23 novembre 2024 assieme ad ITALEA CALABRIA ed altri importanti partner istituzionali ed associativi.

“L’anno appena trascorso è stato ricco ed intenso di impegni ed attività – dichiara la presidente Giulia Montepaone – ma siamo già pronti per un interessante 2025 con un calendario denso di eventi ed esperienze”.