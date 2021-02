Tamponamento nei pressi della Cittadella regionale, due feriti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina alle ore 5.35 circa sulla SS280 Dir in prossimità della Cittadella Regionale, direzione Catanzaro, per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in un tamponamento, una Peugeot 206 ed una Ford Fiesta.

Gli occupanti di ambedue le vetture, usciti autonomamente dalle auto, venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture interessate dal sinistro.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.