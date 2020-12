Tanfo di NON tamponi in Calabria

Inizio con una cosetta che solo in apparenza non c’entra. Appena sveglio, vengo inondato da una bella ed efficace pubblicità della Regione Marche. A parte che il corto di Muccino fu una roba penosa, che fine fece, costato 1.700.000,00 €?

Da giorni assistiamo a un ignobile rimpallo di colpe e responsabilità, in cui tutti si dichiarano innocenti. Ora vi dico quello che ho capito io sui tamponi, mentre sento un orribile tanfo: per i meno dotti, puzza.

– Il Ministero dichiara che la Calabria NON è credibile, cioè la Calabria dice una cosa ma è vera un’altra; o non è vera nemmeno quella.

– La Calabria fa ANCHE in questo la sua solita figura: e fermiamoci qui.

– La Protezione civile, l’onnipresente Protezione Civile finora silente, sussurra che il sistema informatico di rilevazione del covid è pronto da LUGLIO, poi qualcuno corregge da APRILE, mentre non funziona a DICEMBRE.

– Che hanno fatto, tutti, in questi lunghi mesi? Si giravano, pagatissimi, i pollici? O davano una mano a Muccino?

– Se è vero (??????????????????????????????????????????????) che sono pronte le macchine, è vero che nessuno ci ha messo mano, che le macchine e i programmi sono ancora nuovi nuovi e mai nemmeno sfiorati. Chi ha sorvegliato? Ahahahahaha!

– Ovvio dedurre che gli ADDETTI (ahahahahaah) sono o assenteisti o incapaci o pigri o ignoranti o assunti per raccomandazione… o, più probabilmente, tutte queste cose messe assieme.

– A quando una bella inchiesta?

– Dove sono i dirigenti delle ASP; che hanno fatto, finora?

– Dov’era Cotticelli?

– Dov’era Zuccatelli?

– Dov’era la felice memoria della Santelli?

– Dov’era la Protezione Civile?

– Dov’è la Magistratura?

– Dov’erano i politicanti FI, FdI, Lega, PD, 5stelle eccetera?

– Che sta facendo Longo? Si è già messo in ferie per Natale? O dobbiamo finalmente capire perché il governo non ha concesso a Miozzo i normalissimi poteri di un commissario, e ha mandato un pacato burocrate?

Domanda finale: pagherà mai qualcuno, e di tasca e con galera? Risposta: ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah.

Finalmente, e bravo, per quanto tardivamente, Spirlì ORDINA di usare la famosa piattaforma dal 10 dicembre, domani. Bene: ma io, che ho letto i Promessi Sposi, non vorrei fosse una grida manzoniana; o, come dicono i miei amici giuristi, norma imperfetta: voglio leggere, già giorno 11, che qualcuno è stato punito, e nell’unica cosa che interessa a costoro: i soldi, e da pagare subito, trattenuti alla fonte. Poi ci sarà sempre un TAR, è vero… ma intanto passano un brutto Natale.

E che succederà, il 14 febbraio 2021, in Calabria, a parte che ci vestiremo da Carnevale mentre i giovani innamorati faranno i fatti loro?

Del cdx si hanno le stesse notizie che dà il Metastasio della Fenice: “che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, nessun lo sa”.

Del csx, invece, leggiamo le solite cronache delle sinistre dal XVIII secolo: scissioni, liti, reciproche condanne di eresie, sogni di gloria, e, ultimissimamente, 140 poetici utopisti contenti, con Greta, che in Calabria l’aria sia pulita. Mica ci sono industrie, in Calabria! Solo stipendi… anzi, da un po’, pensioni.

I 5 stelle, certi che da soli non li vota manco la nonna, si vogliono alleare, immagino con il PD: ammesso esista, il PD.

Ulderico Nisticò