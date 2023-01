Tanica di benzina davanti ad un ristorante, indagini avviate

Un chiaro atto intimidatorio è stato compiuto in via De Nava a Reggio Calabria. Ignoti hanno posizionato una tanica di benzina davanti ad un locale, un lounge bar e ristorante, a poche centinaia di metri dal Museo nazionale.

Il ritrovamento è avvenuto stamattina quando sul posto sono intervenute le volanti della Questura e gli agenti della Squadra mobile che hanno avvertito il sostituto procuratore di turno.

Sono state avviate le indagini per risalire a chi ha lasciato la tanica di benzina davanti al locale. In via De Nava è intervenuta anche la scientifica per eseguire i rilievi.