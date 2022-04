Tasse, sempre più tasse

Mi riferisco, ovviamente, al governo dei migliori, presieduto da Draghi, il quale sta palesemente architettando degli aumenti di tasse. Ovvio che non siamo in un romanzo di Robin Hood, quindi non succederà che il cattivo sceriffo venga personalmente a prelevare soldi ai poveri per arricchire i ricchi. Siamo nel 2022, e i metodi sono moderni, raffinati, peggiori.

Io dovrò pagare, per luce, 232,94 €. Di questi soldi, leggo, che 47,27 sono per Trasporto energia, manco, secondo loro, dovessi venire a prenderla io con un furgone; 39,70 per misteriosi Oneri di sistema; 10,13 di Imposte; 19,61 di Iva; 1,50 di Spedizione, cioè quasi il doppio di un francobollo; ciliegina sulla torta, 18 di RAI. Non vi dico quale gestore, tanto uno vale l’altro; e, per carità, è sicuramente tutto legale in base a qualche legge stramba perfettamente legale. Praticamente, la luce in quanto luce (lampadine, tv, computer, caldaia gas… ) è metà della bolletta, e tutto il resto sono cose strane tipo Oneri di sistema, e tasse. Se io decidessi di stare al buio, e non vedere la tv, pagherei lo stesso un pacco di denari.

Idem per il gas. Peggio, per la benzina. Ecco come si estorcono le tasse nel 2022. Non si chiamano tasse, e così Draghi può dire che non le aumenta!!!

Revisione del catasto? È ovvio che pagheremo di più, se non subito per tasse dirette, per IMU eccetera; o quando, tra cent’anni, lasceremo la casa in eredità; o, se vivi, la vendiamo; o diamo in fitto un locale, e faremo noi pagare di più al locatario. Dire che la riforma del catasto non comporta tasse, è una verità formale e una sostanziale grossolana bugia. Eccetera.

Dietro tutto ciò c’è un’implicita ma radicata ideologia, cioè la convinzione che il cittadino, ogni singolo cittadino, nasconda sotto un mattone dei soldi, tanti soldi, e che quindi bisogna costringerlo a scucirli… per il bene collettivo della comunità. Il sogno, risalente agli anni 1970, è prendere tutto ai privati e dare in cambio i servizi: sull’efficienza dei servizi, ahahahahahahahah. Vedi, per esempio, Trasversale delle Serre.

Perché non prendono i soldi dei ricchi veri? Ma perché i ricchi veri non usano “soldi”, bensì carte di credito sulle banche di Singapore e in quella Svizzera dove, se gettate una cartaccia vi arrestano, ma se lasciate cadere qualche miliardo in banca, vi fanno cittadino onorario; e non domandano da dove il miliardo proviene. E comunque sono pochi, i ricchi, mentre i cittadini comuni siamo tanti, tantissimi. È più comodo aumentare l’IVA.

L’IVA, è il massimo dell’umana crudeltà. Essa è l’Imposta Valore Aggiunto, quindi dovrebbe pagarla il produttore di qualsiasi cosa; e invece la scarica sull’acquirente finale. Perciò al produttore potete aumentarla anche del 3000%, e se ne impipa, tanto la pagherò io.

Aggiungete che l’evasione va alle stelle; e anche in ciò lo Stato mostra la sua inefficienza: preleva alla fonte, cioè su stipendi e pensioni; e chiude un occhio e mezzo, due, sugli evasori.

Ora voglio vedere se il più o meno cosiddetto centro(destra), cioè Forza Italia e Lega, si opporrà davvero agli aumenti delle tasse e sinonimi vari, o sarà solo scena da campagna elettorale.

Ulderico Nisticò