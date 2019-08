Taverna – Dal 10 al 18 Agosto la mostra fotografica “La luce nel Parco della Sila”

Lui si chiama Giuseppe Paonessa nato a Catanzaro, artista fotografo residente a Gimigliano con la passione per la fotografia. Presente sul territorio da qualche anno ha riscontrato notevole successo per i suoi scatti fotografici che rappresentano la nostra bella Calabria in tutto il Suo splendore.. Presenterà la Sua nuova mostra fotografica presso la Caffetteria del Parco Nazionale della Sila Piccola dal 10 al 18 Agosto, evento gratuito per tutti gli amanti del genere..

“La Luce nel Parco della Sila” è una mostra di fotografia naturalistica. Per raccontare i luoghi della Sila per mezzo della fotografia di paesaggio e raccontare la biodiversità attraverso la Macrofotografia.

Fotografie scattate in diversi periodi dell’anno, che espongono i luoghi visitati con l’alternarsi delle stagioni, delle albe, dei tramonti.

Il cielo notturno che in estate ci regala uno spettacolo emozionante come l’osservare la Via Lattea.

La magia della Macrofotografia, che ci permette di conoscere il mondo nei minimi dettagli, che sono tanto minuscoli quanto intriganti.