Teatro, a Badolato la prova aperta al pubblico di “Boys will be boys” de Il Turno di notte

Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, venerdì 11 alle 21:15 la prova aperta al pubblico di “Boys will be boys” de Il Turno di notte

È tempo di restituzioni dalle parti del Teatro comunale di Badolato, per il Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sostenuto da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato.

Venerdì 11 settembre alle ore 21:15, ci sarà la prova aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dello spettacolo “Boys will be boys”, il progetto di ricerca teatrale della compagnia “Il turno di notte”, di e con Silvia Pallotti e Tommaso Russi, tra i vincitori del bando C.Re.A.

Con sound design di Gabriele Anzaldi, “Boys will be boys” è uno spettacolo che indaga le radici culturali della violenza di genere attraverso lo sguardo di un gruppo di amici. Una riflessione sulla mascolinità contemporanea e sulle strutture che plasmano il nostro modo di essere uomini. Uno sguardo sul contesto che circonda un femminicidio, più che sull’atto stesso.

«Che cosa vuol dire essere uomo oggi?», ci si chiede e si chiede allo spettatore nel corso della pièce, certi che in una società come la nostra, riflettere sulla mascolinità significa riflettere anche sulla struttura del mondo in cui viviamo.

Quello di venerdì sera non è un vero e proprio spettacolo, va detto, ma sarà un momento informale di apertura pubblica del lavoro, per poter avere riflessioni condivise, per ricevere suggestioni, consigli, osservazioni e aprire un dibattito sui temi emersi durante la prova.

Il turno di notte è una compagnia pluripremiata fondata da Silvia Pallotti e Tommaso Russi, diplomati all’Accademia Teatrale Veneta (ora Accademia C. Goldoni): entrambi credono nella figura dell’attore-autore, nell’intreccio dei linguaggi e nella necessità di proporre allo spettatore «una forma di condivisione che riesca ad avere carne e possa toccare, anche se a diversi livelli, sia un addetto ai lavori, sia un ragazzo che è entrato per sbaglio». La base della compagnia si divide tra Milano e Lodi.

Nel 2021 la compagnia vince il primo bando di residenza di Accademia Teatrale Veneta con il progetto “Il buio non è tenero”. A luglio 2021 viene selezionata per partecipare al percorso di alta formazione “Fai il tuo teatro!” organizzato da Urbino Teatro Urbano. Nel 2023 entra nella selezione di “Generazione Risonanze 2023”. Sempre nel 2023, il progetto “Il buio non è tenero unplugged”, vince il bando “Life is Live” di Fondazione Cariplo.

Nella stagione 2023/2024 debutta “Fragileresistente”, Selezione Strabismi festival 2023 e Hors Festival 2023 e Selezione Intransito 2025. Dal 2023/2024, cura la direzione artistica della stagione under35: “Un disperato entusiasmo – scritture dalla nuova generazione”, presso Teatro Linguaggicreativi.

“Boys will be boys” è prodotto da Campo Teatrale con il contributo di Centro di residenza artistica della Calabria C.Re.A/polo MigraMenti e Qui e Ora residenza teatrale, con il sostengo di Pim Off e Teatro Linguaggicreativi, premio Theatrical Mass 2026, finalista Premio Scenario 2025, menzione speciale Testinscena 2026.