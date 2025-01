Teatro del Grillo di Soverato – Domenica 2 febbraio in scena “Central Park West”

Quattro cinquantenni ricchi e affermati si trovano invischiati in un turbinìo di tradimenti sentimentali. Forse in questo modo cercano di trovare il segreto della felicità.

Dialoghi scintillanti, battute fulminanti, una commedia che non si allontana molto dai cliché di Allen, forse più caustica e sicuramente poco conosciuta.

Allen utilizza i suoi personaggi per far uscire il peggio della vita, ovviamente in maniera sempre ironica, a tratti assurda e paradossale, permettendoci di ridere su questo spaccato di vita, se vogliamo, tutto sommato, anche realistico. Esilarante.

ANTONELLO AVALLONE

ELETTRA ZEPPI

FLAMINIA FEGAROTTI

CLAUDIO MORICI

MARIA ANGELICA DUCCILLI

CENTRAL PARK WEST

di Woody Allen

regia Antonello Avallone

assistente alla regia Francesca Cati

luci Luca Staiano

scene e costumi Red Bobò

produzione Compagnia delle arti

DATA

2 febbraio 2025

ORARIO

TURNO A ore 17:00

TURNO B ore 20:45

Durata 90 minuti senza intervallo