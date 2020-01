Teatro del Grillo Soverato – Domenica 26 gennaio in scena “Coppia aperta quasi spalancata”

Dopo la pausa natalizia la stagione del Teatro del Grillo riprende domenica 26 gennaio con una commedia classica all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese.

L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento dal punto di vista socio-antropologico. Scritto da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta…quasi spalancata” porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia. Chiara Francini, una delle attrici di cinema e televisione più apprezzate nel panorama nazionale italiano, si cimenta con uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia.

In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente. La regia è di Alessandro Tedeschi, già interprete straordinario di CARROZZERIA ORFEO. Produzione PIER FRANCESCO PISANI E ISABELLA BORETTINI/INFINITO TEATRO in collaborazione con ARGOT PRODUZIONI

DATA 26 Gennaio 2020

ORARI 17:00 e 20:45

Durata 80′ senza intervallo