Teatro della Terza Età

L’Uniter di Soverato, sempre magistralmente diretta da Sina Pugliese Montebello, ha aggiunto alle sue attività culturali il teatro di venerdì 8, con la commedia “Al contadino fai sapere”, che gioca su incursioni nel dialetto stretto, dialetto ammodernato, italiano con o senza toscanismi, latino e francese. In attesa di approfondire l’argomento, diamo la notizia, con foto di gruppo.

La Compagni della Terza Età è stata così composta.

Dramatis personae. Pino Aielli: Bastiano; Mimma Caliò: Rosina; Beatrice Maiolo: la poetessa Peppina; Maria Palazzo: Joséphine; Luciano Paparo: Cosimino; Mariella Pedullà: Prologo e Congedo; Carmela Russo: Raffaella; Rosario Varano: il poeta Peppe; Ulderico Nisticò, autore del testo; Lino Posillipo: regia e Commento. Tecnici, musiche, fotografia e riprese: Mario Nesticò, Giovannino Politi, Rosaria Russo.