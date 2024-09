Teatro di piazza sul Gagini

Per la Notte Bianca, la Compagnia La chiave ha dato un suo spettacolo, che, pur volutamente breve, ha messo in scena tutta la vicenda del Gruppo marmoreo della Pietà: i travagli spirituali dell’agostiniano Francesco Marini detto Zumpano, messo in parallelo e contrapposizione al suo contemporaneo e agostiniano Lutero, e i miracoli e la sorte delle Reliquie; l’intervento fattivo di Giovanni Martirano d’Aquino; la volontà del Gagini di distinguersi sia teologicamente sia artisticamente dalla Pietà Vaticana di Michelangelo, e dare prova dell’abilità del panneggio; la curiosa vicenda della lite tra Soverato e Petrizzi, e tante altre storie cittadine narrate dal Giullare; a come appare Soverato a una misteriosa non turista ma Visitatrice, che incontra un sapiente e fastidioso Tuttologo. Il tutto accortamente accompagnato da opportune musiche.

La Compagnia ringrazia Francesco Brancatella, Vittoria Camobreco, Lucio Falvo, Giordano Gatto, Pasquale Mosca, Ulderico Nisticò e i bravi tecnici.