Teatro di Soverato, lunedì 29 maggio “Freud non va in Paradiso”

Freud non va in Paradiso. “Il Paradiso è il cammino verso la perfezione della conoscenza a partire dalla bellezza”. Gli studenti e quanti vogliono capire Dante sono invitati a partecipare

Il Comitato di Soverato della Società Dante Alighieri celebra la Giornata della Dante, con una lezione alla quale il prof. Mario Pigazzini, ha voluto dare il titolo Freud non va in Paradiso. L’invito è stato rivolto agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti di Istruzione Superiore, che appunto hanno in programma il Paradiso di Dante, ma anche a quanti hanno interesse ad approfondire una lettura che non sempre è facile.

Pigazzini ha da poco finito un commento al Paradiso e dichiara: “non mi resta che cominciare a pensare il Paradiso così come ce lo propone Dante, sine glossa , alla lettera in compagnia di tanti poeti del giorno d’oggi, di gente semplice che incontro per strada o nel mio studio e che pensano che sia la grazia, la gentilezza, la trasparenza del nostro agire il senso quotidiano del Paradiso, la dimensione, dove noi possiamo incontrare noi stessi, non necessariamente dopo dieci anni analisi.”

Scendendo nell’Inferno e arrancando su per la montagna del Purgatorio Dante aveva avuto una guida, mentre per “affrontare il Paradiso, il luogo dell’amore che penetra e fa risplendere ogni cosa, non cerca una guida ma una compagna di viaggio, la donna che incarna ogni virtù con cui condivide il vero cammino dell’uomo, la trascendenza: …… Beatrice, venuta in terra a miracol mostrare.”

Pigazzini ha voluto scrivere un libro “sul Paradiso interiore quanto reale, non teologico, che ciascuno di noi si porta dentro e che deve ‘coltivare’ come un contadino coltiva la sua terra. …. Dante costruisce una visione di riferimento focalizzata sull’amore e il suo declinarsi nella vita di ogni giorno.”