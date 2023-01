“Teatro Incanto” di Catanzaro: domenica 15 gennaio in scena “La Bella Addormentata”

Nuovo appuntamento con “Domenica d’Incanto”, la stagione del “Teatro Incanto”: domenica 15 gennaio alle 18.30 attori e allievi della compagnia diretta da Francesco Passafaro si cimenteranno con una favola che fa oltre la magia delle storie di fate e principesse.

In scena, infatti, “La Bella addormentata nel bosco” che non è solo la storia della principessa Aurora che si punge con il fuso di un arcolaio, ma è soprattutto la storia di Malefica (o Carabosse nella versione originale): una donna ferita, rifiutata dalla società, che decide di colpire il punto più debole della società stessa.

“Una storia senza tempo, messa in scena con lo stile del Teatro Incanto, adatta a tutta la famiglia – spiega il direttore artistico, Francesco Passafaro -. Ed è proprio alle famiglie che vogliamo rivolgerci, vogliamo che siate tanti a occupare il teatro Comunale, e anche per questo i bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente. Vogliamo che i bambini vengano a teatro, che possano divertirsi in un luogo sano come il teatro e se glielo insegniamo da piccoli, continueranno a farlo anche da adulti”.

“Tutto nasce dal nostro TeatroLAB, la nostra scuola di teatro, che è cresciuto enormemente in quantità e soprattutto in qualità, perché ci sono dei talenti che si fanno notare e poi la nostra compagnia dei Bimbi, che sono davvero delle piccole meraviglie – spiega ancora Passafaro -. Quest’anno abbiamo insegnanti di canto, di danza, di cinema, di “Theater Fitness” per essere pronti a tutto, quindi abbiamo pensato di realizzare 3 commedie musicali, La Bella addormentata nel bosco, La spada nella roccia e Aladdin, in un reinventare lo spettacolo per tutta la famiglia. Questi spettacoli sono stati scelti per realizzare delle produzioni nuove, degli spettacoli da vedere tutti insieme, perché pensiamo che comunque a Teatro possa vincere il messaggio che la storia trasmette”.

Una sfida, quella lanciata da Francesco Passafaro, per questa stagione che sembra essere stata molto apprezzata dal pubblico del Teatro Comunale che ha scelto di premiare l’impegno la determinazione nel superare i limiti di una programmazione prettamente amatoriale maturando con la produzione, con un altro sold out. Tutto pieno domenica, tanto che si torna in scena anche domenica 22 gennaio, sempre alla stessa ora: ci fono ancora dei posti, affrettatevi! Chiama Camern allo 0961 741241.