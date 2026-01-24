Teatro & Soverato: binomio inscindibile!

“La vita è un gioco d’azzardo terribilmente rischioso… se fosse una scommessa non l’accetteresti “.

La scommessa culturale dell’ Amministrazione Comunale di Soverato, continua ad essere vincente.

Una nuova stagione teatrale è stata inaugurata con il “Dramma ridicolo in due atti” ” La scommessa”, di e con Emanuele Barresi. Insieme all’attore livornese sul palcoscenico la bravissima Gaia De Laurentiis ed il poliedrico Fabio Ferrari.

Una piece teatrale, incentrata su temi quali la ludopatia, i rapporti tra classi sociali, l’amicizia e il valore dei sentimenti, interpretata con professionalità e vivacità dagli attori presenti in scena.

Il Teatro Comunale, ricolmo sia in platea, regno degli abbonati, che in galleria, ha apprezzato ed applaudito, riuscendo ad unire divertimento e riflessione grazie ai temi affrontati durante la serata.

Un inizio spumeggiante per la stagione teatrale 2026, targata Lele Amoruso, Daniele Vacca ed Ufficio Cultura del Comune di Soverato.

Una serie di spettacoli intriganti di cui l’ottima “La Scommessa” è stata un antipasto gradito e sicuramente esaltante.

Il format della Perla dello Jonio è, ormai, consolidato ed affidabile : Lino Gerace pronto ad accogliere gli spettatori con professionale maestria , grande qualità degli spettacoli offerti e importante risposta del pubblico, affamato di teatro ed arte. Notevole e sperimentata la disponibilità dell’intera struttura comunale con l’ufficio Cultura guidato da Paola Grande. Un cocktail ricco e di gusto squisito simile a quelli che spesso propone Fabio Ferrari nella sua versione social di ” barman”.

Insomma la prima serata stagionale ha funzionato perfettamente ed i lunghi applausi finali ne sono stati la prova evidente. I bookmaker lo avevano previsto : il successo delle rappresentazioni teatrali soveratesi è ormai, da tempo, quotato poco più che alla pari.

Non c’erano dubbi che ” La Scommessa “, con Gaia De Laurentis, Emanuele Barresi e Fabio Ferrari, attori tanto affermati e amati dal pubblico quanto disponibili e alla mano, sarebbe risultata talmente vincente da ” far saltare il banco”!