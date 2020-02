Teatro Soverato – Lunedì 2 Marzo in scena “Due Botte a Settimana!”

Uno spettacolo dove ritroviamo il piacere della commedia all’italiana, unito alla forza comica del “live”. La storia si svolge all’interno dello studio del produttore Stefano Toro (il bravissimo Stefano Sarcinelli), figlio del Notaio Raimondo (Marco Marzocca). Il loro collaboratore domestico lo sconclusionatissimo Ariel (Marco Marzocca), che vedremo combinare disastri di ogni tipo.La storia si sviluppa raccontando una giornata di audizioni organizzata dal produttore Stefano Toro e comincia con Marco Marzocca, nei panni di se stesso che, accompagnato dal suo trucido agente (Leonardo Fiaschi), propone una sceneggiatura nella speranza venga presa in considerazione per essere realizzata.

Nello studio di produzione si susseguiranno ben dieci personaggi interpretati ora da Marco Marzocca, ora dall’eclettico Leonardo Fiaschi, che daranno vita alla nostra storia con continui colpi di scena, rivelando nel secondo atto il cuore del racconto: il complesso rapporto tra il padre Notaio e il figlio Stefano. Nel solco della tradizione della commedia italiana, l’umorismo e l’ironia attraverso il comico diventano il linguaggio, in questo spettacolo ricco di risate, per raccontare storie di grande umanità e vicine a tutti noi.

“Due Botte a Settimana!” è uno spettacolo che gioca continuamente sul rapporto tra teatro e “live” insistendo sulla diversità specifica che differenzia il mondo del teatro da quello del reale: la quarta parete; cioè quel muro immaginario che divide l’attore teatrale dal suo pubblico e che invece l’artista live “rompe” continuamente cercando un rapporto, un’interazione, un contatto con esso.

“Due Botte a Settimana!”: una commedia in due atti che non rinuncia al ritmo incredibile di battute alle quali ci ha abituato il teatro comico moderno per arrivare attraverso tanti personaggi interpretati dagli attori, a un finale veramente sorprendente.

DUE BOTTE A SETTIMANA

2 marzo ore 21:00

scritto da MARCO MARZOCCA – STEFANO SARCINELLI Con – LEONARDO FIASCHI – Regia – MARCO MARZOCCA