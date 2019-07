Teatro Soverato – Martedì 13 Agosto in scena “Le Pillole d’Ercole”

DODICESIMA REPLICA PER LA COMPAGNIA TEATRALE – NICOLA VALENTINO – CON LA COMMEDIA – LE PILLOLE D’ERCOLE – AL TEATRO COMUNALE (CLIMATIZZATO) DI SOVERATO IL 13 AGOSTO 2019 ALLE ORE 21,30.

LA COMMEDIA CHE HA RISCOSSO UN NOTEVOLE SUCCESSO, ANCHE FUORI DALLE MURA DEL NOSTRO COMUNE, VIENE REPLICATA PER LA QUARTA VOLTA NELLA CITTADINA JONICA.

La commedia viene scritta nel 1904 da Charles Maurice Hennequin in collaborazione all’amico di penna Paul Bilhaud ancora oggi è la commedia più rappresentata .

Giovane assistente dell’amico medico e collega innamorato della propria moglie, fa trangugiare una pillola da lui creata per costatarne le qualità.,ma inaspettatamente questa provoca uno stato di anormale eccitazione, tantè che il medico ha una fugace avventura con una cliente straniera che l’ha fatto chiamare per un malore. Da qui si innescano una serie di irresistibili gags, qui pro quo e,colpi di scena, con un perfetto meccanismo comico che offre al contempo un’acuta osservazione critica dell’animo umano. La commedia funziona come un perfetto orologio oliato a misura dove in ogni istante la vicenda si complica arrivando ad ingenerare situazioni al limite del paradosso, situazioni complicate che allo spettatore sembra impossibile trovare uno stato di normalità.