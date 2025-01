Tecnologia: la multi-sensorialità è il nuovo trend del 2025

Nel 2024 la tecnologia ci ha portati a conoscere meglio l’intelligenza artificiale e soprattutto a renderci conto di quanto possa essere rivoluzionaria la sua portata. Nel 2025 invece ci porterà a vivere più esperienze multisensoriali, che sono in grado di rispondere ad esigenze fisiche e sociali dell’uomo moderno.

La multi-sensorialità, infatti, sarà una componente sempre più importante nella realizzazione si device adibiti al monitoraggio della salute, ma può essere efficace anche nella risoluzione stessa di alcune patologie. Il ricorso alla realtà virtuale per il trattamento dell’ansia ne è un esempio. Alcuni studi hanno dimostrato che nell’ambiente virtuale i pazienti possono esercitarsi sulle loro reazioni, nonché fornire agli specialisti informazioni utili nel percorso terapeutico.

Le esperienze multisensoriali sono in via di esplorazione anche in ambito didattico, poiché gli allievi – non solo quelli affetti da disturbi – possono facilitare il loro percorso di apprendimento con dispositivi che coinvolgono tutti i sensi.

La formazione è la salute, però, sono solo alcuni dei campi che vedono questo trend svilupparsi. La ricerca costante di connessione per l’uomo di oggi, così come l’esigenza di vivere eventi sempre più immersivi, hanno portato la multisensorialità ad essere protagonista anche nel mondo dell’arte.

Nel 2025 le mostre multimediali saranno aperte da Nord a Sud e mescoleranno tecnologia e spettacolo per regalare al pubblico momenti di grande spessore. Sulla stessa linea anche il mondo del cinema che, grazie all’avanzamento tecnologico, offre al pubblico un’esperienza che va oltre la mera visione e intercetta con effetti speciali tutti i sensi dello spettatore in sala.

Accade qualcosa di affine anche nel gaming che ormai, con l’ausilio di dispositivi indossabili e grafiche in 3D, crea un coinvolgimento nel giocatore che non ha precedenti. Allo stesso modo accade in tutti i giochi in rete che prevedono la presenza del croupier dal vivo. Il personaggio, che interagisce con noi in tempo reale, regala al casinò virtuale online l’atmosfera realistica che troviamo in quelli fisici.

Infine, anche in ambito pubblicitario lo studio di approcci multisensoriali può addurre benefici alle aziende che li adoperano. Il pubblico, infatti, è ormai anestetizzato dalla presenza massiva di input volti ad attirare la sua attenzione. Dunque soluzioni capaci di risvegliare i sensi in modo originale sono di certo da prediligere per ottenere risultati concreti.

In sintesi, l’approccio multisensoriale sembra essere la frontiera del futuro, capace di migliorare molteplici aspetti della nostra vita e, soprattutto, regalarci emozioni di indubbio valore.