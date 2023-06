Telecamere e multe sulla Trasversale

Nella veste di presidente onorario del Comitato per la Trasversale delle Serre, mi unisco alle condoglianze per gli ultimi morti.

Ho ripetutamente scritto e detto in tv, che i tratti percorribili sono pericolosi, non in sé, ma perché qualcuno li scambia per una pista di Monza. Accade spesso che un matto sorpassi in striscia, in doppia striscia continua, e in galleria. Ne ho visto uno che correva a dirotto persino sui tornantini di Turriti, a rischio di sbandare: e fin qui, cavoli suoi; e di sbandarmi addosso, il che è grave.

Ebbene, e ripeto: servono autovelox, e subito e seri. Autovelox seri, vuol dire non quelli che servono ai comuni per fare soldi, ma quelli che controllano la velocità; e telecamere per i sorpassi eccetera.

Perciò li deve collocare l’ANAS, e non i Comuni. E li deve gestire la polizia stradale.

E quando verranno ritirate delle patenti, sbattere in prima pagina nome e cognome e faccia del tristanzuolo.

Ulderico Nisticò