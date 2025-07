Tempo in miglioramento, la Fiera di Sant’Anna di Soverato ripristinata!

Ottime notizie per la comunità di Soverato e per tutti gli appassionati della tradizione! La Fiera di Sant’Anna di Soverato, inizialmente messa in discussione dalle avverse condizioni meteorologiche, è stata ripistinata e proseguirà regolarmente nella giornata di oggi, sabato 26 luglio, e domani, domenica 27 luglio.

La decisione è stata presa questa mattina, in seguito al netto miglioramento delle condizioni climatiche e in pieno accordo con gli operatori economici.

Una scelta che restituisce alla città uno dei suoi eventi più attesi, permettendo a residenti e visitatori di godere appieno dell’atmosfera festosa e delle numerose proposte della fiera.

Molti operatori stanno già rientrando nell’area espositiva per riallestire i propri stand, segno dell’entusiasmo e della volontà di recuperare il tempo perduto. Le bancarelle, con la loro vasta offerta di prodotti artigianali, enogastronomici e di vario genere, sono pronte ad accogliere un pubblico che si preannuncia numeroso.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a sostenere gli operatori che, con prontezza e flessibilità, hanno risposto positivamente a questo repentino cambiamento.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la Fiera di Sant’Anna a Soverato!